Victoire de l'Erythréen Biniam Girmay lors de Gand-Wevelgem

(Belga) L''Erythréen Biniam Girmay (Intermarché - Wanty Gobert) s'est adjugé la 84e édition de Gand-Wevelgem (WorldTour), qui a mené le peloton d'Ypres à Wevelgem sur 248,8 km dimanche.

Biniam Girmay, 21 ans, s'est imposé dans un sprint à quatre devant le Français Chritophe Laporte (Jumbo-Visma) et les Belges Dries Van Gestel (TotalEnergies) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ces quatre hommes sont sortis du peloton à 22 km de l'arrivée et ont creusé un écart d'une trentaine de secondes, résistant au retour du peloton. Parti en contre à 1,5 km de la ligne, le Danois Soren Kragh Andersen (DSM) a pris la 5e place. Premier coureur africain vainqueur de Gand-Wevelgem, Biniam Girmay, qui a décroché son 7e succès en carrière, succède à Wout van Aert au palmarès de l'épreuve. La saison des classiques flamandes se poursuivra mercredi avec A travers la Flandre, avant le Tour des Flandres, le deuxième Monument de la saison, qui aura lieu dimanche 3 avril. (Belga)