Championnats de Belgique d'escrime - Loyola, Van Campenhout et De Ridder; Bultiynck, Charlier et J. Corteyn sacrés à Ciney

(Belga) Les championnats de Belgique d'escrime se sont disputés ce week-end dans le hall omnisports de Ciney.

Samedi matin, à l'épée masculine, Neisser Loyola s'est imposé en finale face à son coéquipier au CE Gaumais, François-Xavier Férot. Nicolas Poncin s'est emparé de la médaille de bronze en battant Geoffroy Husson. Chez les dames, Anne Bultynck l'a emporté face à Amber De Pestel pour la médaille d'or alors que Solane Beken a complété le podium après sa victoire face à Emma Labro. Dimanche matin, au fleuret, c'est Stef Van Campenhout qui a remporté la médaille d'or en battant en finale Mathieu Nijs alors que dans la petite finale, Stef De Greef est venu à bout de Timothy Navas pour s'emparer du bronze. En début d'après-midi, Amandine Charlier a gagné l'or chez les dames. L'escrimeuse du CE Bastogne a battu Héloïse Jordens en finale alors que Sophie Daco et Maria-Laura Reise se sont partagé la médaille de bronze. Enfin, au sabre, chez les dames, Jolien Corteyn s'est parée d'or en l'emportant face à sa grande soeur, Saartje. Isabelle Thielen et Delphine Piersma sont montées sur la troisième marche du podium. Dans la catégorie masculine, c'est Arne De Ridder qui l'avait emporté plus tôt dans la journée face à Mael Prosse. La médaille de bronze était revenue à Lester Kurvers qui a battu Jasper Van Dyck. (Belga)