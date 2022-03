Gand-Wevelgem - Lotte Kopecky n'avait "pas envie de partir en tête trop tôt"

(Belga) Après des deuxièmes places en 2020 et 2021, Lotte Kopecky (SD Worx) était l'une des favorites pour la victoire à Gand-Wevelgem mais la coureuse de 26 ans n'a pu faire mieux qu'une quatrième place.

Sa coéquipière suisse Marlen Reusser avait pourtant préparé le sprint pour la championne de Belgique qui est s'est lancée en tête à 200 mètres de l'arrivée mais n'a pu résister à Elisa Balsamo qui s'est montrée la plus rapide. "On a dû sprinter avec le vent de face, prendre la tête trop rapidement n'était pas forcément idéal", a réagi Kopecky après la course. "J'ai eu de la chance que mes coéquipières me ramènent dans les derniers kilomètres, car j'étais un peu coincée. J'aurais préféré me mettre dans la roue d'Elisa Balsamo plutôt que de devoir démarrer moi-même. Je n'avais pas prévu de sortir comme ça, mais je n'avais pas trop le choix. J'ai peut-être manqué de vitesse en fin de compte." La championne de Belgique semble néanmoins prête pour le Tour des Flandres. "Jeudi, lors de Bruges-La Panne j'ai roulé comme équipière de Lonneke Uneken et c'est bien que ça se passe aussi comme ça. Aujourd'hui, elles ont travaillé pour moi et ça ne me pose pas du tout problème de travailler aussi pour mes coéquipières." (Belga)