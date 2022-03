"J'étais en train de mourir": ce pilote révèle avoir vécu l'enfer pendant 15 tours au GP d'Arabie Saoudite

Pierre Gasly a pris des points, hier, au GP d'Arabie Saoudite. Le Français a réussi à positionner son Alpha Tauri au 8ème rang de l'épreuve après une course globalement solide. Pourtant, selon ses propos, tout aurait pu se terminer de la pire des manières.

Interrogé par la F1 au moment de quitter la voiture, Gasly a révélé avoir vécu un enfer en fin de course. "Je pense qu'on peut être heureux. De mon côté, j'ai sans doute connu les 15 tours les plus douloureux de ma carrière", a raconté le pilote Français. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec mon intestin, mais j'étais en train de mourir dans la voiture. Je criais de douleur, j'étais juste heureux de finir la course. Les 5 derniers tours, je devais juste survivre. J'avais incroyablement mal, je comptais les tours", a-t-il enchaîné.

Après consultation d'un médecin, rien de grave n'a été détecté. Sa présence en Australie dans 2 semaines n'est donc pas menacée.