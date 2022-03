Belgique-Burkina Faso: la composition probable des Diables Rouges

Ce duel face au Burkina Faso pourrait offrir aux Diables Rouges une nouvelle chance de briller. Si Roberto Martinez avait annoncé ne pas avoir l'intention de bousculer complètement son onze entre les deux rencontres, quelques changements pourraient tout de même être effectués.

De retour de blessure, Boyata a été laissé au repos, ce qui devrait permettre à Bornauw de regoûter à la sélection. Au milieu de terrain, le capitaine Youri Tielemans est une certitude. Leander Dendoncker, très en verve contre l'Irlande, sera en ballotage avec un Orel Mangala qualifié de "bonne surprise" par Roberto Martinez après la rencontre de samedi. Thomas Foket devrait lui être titulaire, profitant d'une performance décevante de Saelemaekers.

Offensivement, en revanche, difficile d'imaginer autre chose que le trio De Ketelaere, Vanaken, Batshuayi, bien que Benteke et Januzaj aient eux aussi une chance de débuter.

Le gardien de but sera Matz Sels qui disputera, à 30 ans, son second match international. Il remplace Simon Mignolet, qui a quitté l'équipe pour passer du temps avec sa femme et son nouveau-né.

La composition probable: Sels, Denayer, Bornauw, Theate, T. Hazard, Tielemans, Mangala, Foket, De Ketelaere, Vanaken, Batshuayi

Le Burkina Faso a atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Hervé Koffi (Charleroi), Abdoul Tapsoba (Standard), Issa Kaboré (Troyes, ex-Malines) et Hassane Bandé (Istra, ex-Malines) sont les noms les plus connus chez nous.