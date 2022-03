Piot et Semmeling, légendes du Standard, nommés ambassadeurs de la Province de Liège

(Belga) En ces temps difficiles sportivement pour le Standard de Liège, deux anciennes stars du club et anciens Diables Rouges, le gardien de but Christian Piot et l'ailier droit Léon Semmeling, sont devenus lundi les nouveaux "ambassadeurs de la Province de Liège". Ils ont été mis à l'honneur lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Princes-Évêques.

Piot, 74 ans, a remporté 3 titres de Champion de Belgique consécutifs avec le Standard en 1969, 1970 et 1971, ainsi que le Soulier d'Or en 1972. Il a joué au total 322 rencontres devant le but du Standard entre 1966 et 1978. Il a défendu le but des Diables Rouges à 40 reprises. Semmeling, 82 ans, compte 5 titres de champions avec les Rouches (1961, 1963, 1969, 1970 et 1971) en 455 matchs disputés entre 1959 et 1974. Il a aussi joué 35 rencontres internationales avec la Belgique. Piot et Semmeling rejoignent le réseau des "ambassadeurs de la Province de Liège" qui compte plus de cinq cents personnalités qui contribuent, chacune dans leur domaine, à la renommée de la Province de Liège par-delà ses frontières.