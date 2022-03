Mondial-2022: l'Afrique du Nord avec quatre représentants au Qatar ?

L'Afrique du Nord représentera-t-elle la grande majorité des pays africains présents à la Coupe du monde 2022? L'Algérie et la Tunisie sont bien parties, tandis que l'Égypte et le Maroc doivent confirmer mardi lors des barrages retours du Mondial-2022.

Le remake de la dernière finale de la CAN, Sénégal-Égypte, reste l'affiche la plus alléchante. Vaincus par les Lions à Yaoundé, les "Pharaons" disposent d'un léger avantage (1-0), grâce à une frappe de Mohamed Salah qui a provoqué le but contre son camp de Saliou Ciss.

Ayant eu plusieurs occasions à l'aller, les champions d'Afrique, menés par Sadio Mané, comptent bien renverser les Égyptiens dans leur nouveau stade de Diamniadio, la ville nouvelle à 30 km de Dakar, pour disputer leur troisième mondial, après 2002 et 2018.

L'Algérie se trouve en ballotage encore plus favorable. Désireuse d'effacer l'affront de l'élimination de la CAN au premier tour en janvier, l'équipe de Djamel Belmadi espère confirmer son exploit de l'aller au Cameroun (1-0) pour retrouver la Coupe du monde, après celle au Brésil en 2014.

Dans un stade de Blida archi-comble, les "Verts" doivent se méfier de l'orgueil des "Lions Indomptables", qui visent à garder le record de participation d'un pays africain avec une huitième Coupe du monde.

La Tunisie est elle aussi sur les bons rails pour le Qatar après sa victoire au Mali (1-0), qui espère encore disputer son premier Mondial. Les Tunisiens avaient profité du cauchemar de Moussa Sissako, auteur d'un affreux but contre son camp et exclu quatre minutes après.

L'Afrique du Nord pourrait aussi compter sur la présence du Maroc au Mondial si les Lions de l'Atlas parviennent à battre la RD Congo, après le nul prometteur obtenu à l'extérieur (1-1).

Tout reste à faire dans le duel entre géants anglophones du foot africain, le Ghana et le Nigeria, qui n'ont pas su se départager à l'aller (0-0) à Kumasi. Les "Super Eagles" nigérians visent une septième participation à la Coupe du monde, pour rejoindre le Cameroun si les Lions Indomptables subissent la loi de l'Afrique du Nord.

Le programme des barrages retour de la zone Afrique disputés mardi soir:

(19h00) Nigeria - Ghana (match aller: 0-0)

(19h00) Sénégal - Egypte (0-1)

(21h30) Maroc - RD Congo (1-1)

(21h30) Tunisie - Mali (1-0)

(21h30) Algérie - Cameroun (1-0)