"L'année dernière, j'aurais n*qué tout le paddock pour deux points": le patron de Haas en roue libre après de GP d'Arabie Saoudite (audio)

L'écurie Haas est la bonne surprise de ce début de saison 2022 en Formule 1. L'écurie américaine est la seule à avoir terminé la saison dernière sans aucun point au compteur et a enchaîné les abandons, les crashs et les dernières places en 2021.

Cette saison voit l'introduction des nouvelles voitures, supposées être plus équilibrées afin de favoriser la compétition entre les écuries. Haas a, semble-t-il, très bien pris le virage de cette nouvelle ère.

Grâce à son pilote Kevin Magnussen, l'écurie a terminée à la 5e place lors du premier Grand Prix à Bahreïn et 9e en Arabie Saoudite. Ces deux résultats ont rapporté respectivement 10 et 2 points au pilote et à son écurie pour les classements des pilotes et des constructeurs. Haas pointe d'ailleurs à la 5e place au classement des écuries, une situation inimaginable il y a quelques semaines à peine.

Le patron du team, Gunther Steiner s'est réjoui des bonnes performances de son équipe allant jusqu'à dire qu'il aurait été jusqu'à "n*quer tout le paddock pour avoir deux points" la saison dernière. "C’est toujours décevant, on veut toujours le maximum, mais si on y pense, on ne peut pas être trop gourmand. L’année dernière, pour deux points, j’aurais n*qué tout le paddock. Ça fait vraiment plaisir", s'est exclamé l'Allemand.

Par la suite, il aurait essayé de modifier sa déclaration en prétendant qu’il avait plutôt dit "faire un câlin". Dommage pour lui, l'enregistrement de sa déclaration a été relayée sur les réseaux sociaux. On l'entend bien utiliser le terme "fuck the all paddock", plus de doute possible.

Steiner a l'habitude de laisser exprimer sa joie sans retenue, ce qui lui vaut un capital sympathie relativement élevé auprès des amateurs de F1.

Il a confirmé que Mick Schumacher, serait en forme et prêt pour le GP d’Australie à Melbourne, dans quinze jours, après l’horrible accident de Djeddah, où il a été transporté par hélicoptère à l’hôpital.