Tour des Flandres - Tomas Van Den Spiegel très content du retour du public sur les routes du Tour des Flandres

(Belga) Après deux éditions limitées par la pandémie, le Tour des Flandres sera organisé à nouveau comme d'habitude le week-end à venir. "Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau organiser cela avec public", déclare mardi Tomas Van Den Spiegel, PDG de Flanders Classics. "Nous sommes bien sûr reconnaissants d'avoir été autorisés à continuer à l'organiser. Mais un Tour des Flandres se vit avec un public. Un public nombreux".

Le Tour des Flandres attire traditionnellement environ un million de fans. Dans la région d'Audenarde, il y en a plusieurs centaines de milliers. C'est donc dans cette ville qu'un premier regard est jeté mardi sur la 106e édition, qui débutera dimanche avec des villages et des zones dédiées aux fans d'Anvers à Audenarde. Au pays des collines, ils seront au Koppenberg, au Vieux Kwaremont et au Paterberg. "Nous prenons comme repère l'édition 2019, une manche très réussie avec un très beau temps et beaucoup de monde. Il y a quelques ajustements dans le parcours, mais pas beaucoup", explique Tomas Van Den Spiegel. L'organisateur prolonge également le contrat avec la ville d'Audenarde jusqu'en 2028. "Nous sommes très satisfaits de la collaboration." Ce Tour des Flandres mettra également l'accent sur le cyclisme féminin. "Ce sera la première fois avec public, il est donc très important que les gens restent après la course messieurs pour aussi ensuite encourager les coureuses." (Belga)