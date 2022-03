Eriksen marque dans le stade où il a eu une crise cardiaque

Le numéro 10 danois Christian Eriksen a marqué un but pour son retour lors du match amical disputé mardi à Copenhague contre la Serbie (3-0) dans le stade où il avait été victime d'un arrêt cardiaque en juin durant l'Euro.

Avant le coup d'envoi, le capitaine de la sélection avait été ovationné par le public, des banderoles "Bienvenue à la maison Christian" en anglais et en danois avaient été déployées par les fans dès l'entrée des joueurs sur la pelouse de Parken, le stade national dans la capitale danoise.

Homme du match, le numéro 10 a quitté le terrain à la 80e minute, sous les applaudissements d'un public debout, vingt minutes après avoir marqué le troisième but de la rencontre, remportée 3-0 par les Danois.

"Revenir à Parken et marquer un but avec l'accueil que j'ai reçu et que je reçois encore est quelque chose qui vous donne des frissons. C'est quelque chose qui me rend incroyablement heureux", a-t-il dit à Kanal5 à l'issue du match qui s'est joué à guichets fermés, du jamais vu pour une rencontre amicale depuis des années.

Visiblement touché Eriksen, qui évolue actuellement à Brentford en Premier League, est longuement resté sur le terrain avec l'équipe pour saluer le public.

Il avait confié son émotion à la veille de refouler la pelouse d'un stade désormais tout particulier.

"Ca a toujours été spécial de jouer à Parken mais demain cela sera sans doute un peu plus spécial", avait expliqué Eriksen à la télévision publique DR.

"C'est une bonne fin de chapitre mais aussi le début d'un nouveau".

Selon TV2, la rencontre a mis "un point final parfait" à l'incident qui s'est produit il y a neuf mois.

"Les résultats secs (du match) ne rendront jamais justice à la cohésion qui s'est dégagée des quatre tribunes de Parken", a écrit la télévision publique.

Pour les supporters, le match s'annonçait d'emblée extraordinaire.

"Ca va être un moment magique pour tous les fans présents aujourd'hui pour le voir rentrer dans Parken et pour lui de recevoir tous ces applaudissements", assurait à l'AFP Magnus Hall avant le coup d'envoi.

Le 12 juin 2021, le meneur de jeu de 30 ans s'était effondré sur la pelouse du stade, victime d'un arrêt cardiaque, restant inanimé de longues minutes avant de revenir à lui après un sauvetage d'urgence.

Il vit depuis avec un défibrillateur interne.

Eriksen avait brillé samedi pour son retour en sélection contre les Pays-Bas, marquant deux minutes après son entrée en cours de jeu, éclipsant largement la défaite danoise (4-2).