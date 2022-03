Qualifications Mondial 2022 - Le Ghana avec Denis Odoi se qualifie pour le Qatar

(Belga) Le Ghana avec Denis Odoi pendant 90 minutes s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022 de football au Qatar au détriment du Nigeria grâce à la règle du but marqué à l'extérieur. Après le 0-0 au match aller à Kumasi, les Black Stars ont partagé l'enjeu 1-1 au Stade National d'Abuja, la capitale du Nigeria. Dans l'autre match disputé simultanément, le Sénégal et l'Egypte sont allés aux prolongations puisque les Pharaons s'étaient imposés 1-0 au Caire et que les Lions de la Teranga menaient 1-0 au terme des 90 minutes lors du match retour.

Alors qu'ils poussaient les Super Eagles, ont été surpris par une frappe bien placée de Thomas Partey, qui a surpris Francis Uzoho (11e, 0-1). Les Nigérians ont réagi immédiatement et ont enchaîné les actions sans surprendre Joseph Wollacott. Le gardien ghanéen a eu plusieurs fois la main ferme, mais il n'a pas pu contrer le penalty accordé après visionnage des images pour une faute d'Odoi sur Ademola Lookman et transformé par William Troost-Ekong (22e, 1-1). A ce moment-là, le Ghana était virtuellement qualifié en raison de la règle du but à l'extérieur. La seconde période a également démarré sur un bon rythme. Le Nigeria s'approchait plus souvent du but adverse mais la frappe de Joe Aribo (52e) et la reprise de la tête de l'ex-Brugeois du Club Emmanuel Dennis (55e) n'ont pas fait trembler le gardien adverse. Les Super Eagles ont continué à pousser, mais ils ont buté sur des Black Stars de plus en plus défensifs. (Belga)