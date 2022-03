BNXT League - Premier quart-temps fatal à Limburg United face à Leeuwarden

(Belga) Limburg United s'est incliné mardi soir à domicile (91-94) face aux Néerlandais de Leeuwarden, en Elite Silver de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Les Limbourgeois ont complètement loupé leur entame de match. Nul part défensivement, ils ont concédé un cinglant 13-32 en dix minutes des oeuvres de Ryan Patrick Logan (22 points et 7 rebonds). Dos au mur, les vainqueurs de la Coupe de Belgique ont fait la course poursuite pendant 40 minutes (43-59 à la pause). Au retour des vestiaires, Leander Dedroog (28 points et 9 rebonds) permettait de réduire l'écart (67-76 après 30 minutes). United reviendra même à une possession (91-94) mais le mauvais début de match leur aura coûté cher au décompte final. Le classement de l'Elite Silver est toujours dominé par le Spirou Charleroi qui compte 20 points. Suivent Limburg United (20), Leeuwarden (20), Alost (18), Weert (18), Liège (17), Yoast United (16), Amsterdam (16), le Brussels (15), Den Helder (15) et La Haye (12).