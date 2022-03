Diables Rouges - La Belgique écarte le Burkina Faso sans trembler

(Belga) La Belgique s'est imposée sans trembler 3-0 en match amical face au Burkina Faso mardi au Lotto Park à Anderlecht. Hans Vanaken (16e), Leandro Trossard (18e) et Christian Benteke (75e) ont inscrit les buts belges.

Face à un bloc burkinabé bien regroupé, les Diables Rouges ont fait parler leur efficacité en première période. La Belgique a fait mouche sur sa première occasion de la partie via Hans Vanaken (16e). 120 secondes plus tard, Leandro Trossard, au bon endroit, doublait la mise (18e). En seconde période, les occasions se faisaient toujours rares mais Christian Benteke, monté au jeu quelques minutes plus tôt, plantait le 3-0 (75e). Les Diables Rouges se retrouveront désormais en juin pour quatre matches de Ligue des Nations. Ils recevront d'abord les Pays-Bas (3 juin) puis la Pologne (6 juin). Ils se déplaceront ensuite au pays de Galles (10 juin) puis en Pologne (13 juin).