Qualifications Mondial 2022 - Le Maroc et la Tunisie iront au Qatar

(Belga) Après le Ghana et le Sénégal, le Maroc et la Tunisie se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar. Les Lions de l'Atlas se sont amusés avec la RD Congo (4-1) et les Aigles de Carthage ont assuré face au Mali (0-0). Le dernier match entre l'Algérie et le Cameroun est allé aux prolongations: les Fennecs s'étaient imposés 0-1 à l'aller et les Lions Indomptables menaient 0-1 à l'issue du temps réglementaire.

En ballotage favorable après son match nul 1-1 en RDC à aller, le Maroc était déjà en route pour le Qatar au terme d'une première période qu'il a dominée. Le milieu défensif Azzedine Ounahi (21e, 1-0) a donné l'avance aux Lions de l'Atlas et Tarik Tissoudali, déjà buteur à l'aller, a alourdi la marque (45e+7, 2-0). Il fallait un désastre pour que les Marocains laissent échapper leur qualification Ounahi, sur assist de Tissoudali,.a signé un doublé (54e, 3-0) et Achraf Hakimi (69e,4-0) ont enfoncé le clou encore plus profondément. Le but de Ben Malango Ngitaliu n'a rien changé (77e, 4-1). Chez les Marocains, Selim Amallah et Tissoudali étaient titulaires. Le Standardman a joué tout le match alors que le Gantois a été remplacé (80e). Chez les Léopards, Samuel Bastien (Standard), titulaire, a été remplacé (77e) par Theo Bongonda (Genk).Merveille Bokadi (Standard) est resté sur le banc. Victorieuse 1-0 à l'aller au Mali, la Tunisie était en bonne position pour se qualifier. Pas de but au terme d'un match de piètre facture au Stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès où les Aigles de Carthage ont surtout veillé à préserver leur avantage et se sont offert une sixième participation à un Mondial. (Belga)