Tennis: Medvedev en quarts, à une victoire du trône mondial

Daniil Medvedev a encore impressionné mardi en 8es de finale du Masters 1000 de Miami où seul son prochain adversaire, encore à définir, peut désormais l'empêcher de remonter sur le trône du tennis mondial masculin.

S'il atteint le dernier carré du tournoi floridien, ce qu'il n'a encore jamais fait, le Russe récupèrera la place de N.1 mondial qu'il avait occupée deux semaines avant de la rétrocéder à Novak Djokovic le 21 mars.

Que ce soit le tenant du titre polonais Hubert Hurkacz (10e mondial) ou le Sud-Africain Lloyd Harris (44e), son prochain adversaire aura du souci à se faire.

Car même s'il trouve la surface trop lente, le spécialiste du jeu sur dur, vainqueur du dernier US Open et finaliste du dernier Open d'Australie, a fait une démonstration pour éliminer l'Américain Jenson Brooksby (39e) 7-5, 6-1.

Il a bien semblé se faire surprendre d'entrée de match, concédant immédiatement sa mise en jeu (0-2).

"Au début, je ne trouvais pas de solution. Et puis il y a eu ce moment crucial où il n'a pas su concrétiser sa balle de double break. Je l'ai ainsi obligé à servir pour le set et il s'est crispé. Et ensuite, j'ai mieux joué alors que son niveau à lui a baissé", a expliqué le Russe.

En effet, à 3-5 dans la première manche il a aligné sept jeux d'affilée pour décrocher le premier set et s'échapper 3-0 dans le second.

- Zverev serein -

Totalement dépassé, Brooksby a stoppé l'hémorragie pour revenir à 3-1 avant de concéder les trois derniers jeux et de s'incliner finalement en 1h19.

Le choc de la journée oppose en session nocturne le Grec Stefanos Tsitsipas (5e) à l'Espagnol Carlos Alcaraz (16e). Le vainqueur pourrait se retrouver sur la route de Medvedev en demies.

Autre qualifié, Alexander Zverev (4e) qui a écarté sereinement l'Australien Thanasi Kokkinakis (97e) 6-4, 6-4.

"Je voulais abréger les échanges. Je retournais bien sa seconde balle alors je n'ai cessé de lui mettre la pression et d'être agressif", a-t-il commenté.

Finaliste en 2018, l'Allemand avait été éliminé dès son entrée en lice en 2019 et 2021 (l'édition 2020 avait été annulée à cause du covid).

Cette fois, il affrontera le Norvégien Casper Ruud (8e), vainqueur du Britannique Cameron Norrie (12e) 6-3, 6-4, pour tenter de se hisser dans le dernier carré.

- "Bon boulot" -

Si Kokkinakis a été éteint par la solidité de Zverev, son volcanique compatriote, partenaire de double et ami Nick Kyrgios (102e) a lui une nouvelle fois perdu ses nerfs pour faciliter la tâche à Jannik Sinner (11e) qui s'est imposé 7-6 (7/3), 6-1.

Les deux hommes auraient déjà dû s'affronter en 8es de finale à Indian Wells mais l'Italien, malade, avait déclaré forfait.

Cette fois, il était bien présent et ne s'est pas laissé déconcentrer par les frasques de son adversaire.

"Ca n'a pas été facile mentalement, mais j'ai fait du bon boulot!", a reconnu Sinner.

Alors que le match était accroché, Kyrgios s'est mis à discuter de façon de plus en plus véhémente avec l'arbitre jusqu'à prendre un point de pénalité dans le tie break de la première manche, qui a donné trois balles de set à Sinner. La première a suffi.

Et au changement de côté qui a suivi la perte du set, Kyrgios s'en est de nouveau pris verbalement à l'arbitre avant de fracasser sa raquette sur son sac puis au sol. Il a alors reçu un jeu de pénalité, offrant ainsi d'entrée le break à son adversaire.

L'Australien a continué à parler, plus ou moins dans sa barbe, au risque d'être disqualifié. Il est resté sur le court jusqu'au bout, mais face à la solidité du jeu et du mental de son adversaire, il s'est incliné.

L'Italien, finaliste l'an dernier, affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo (103e) pour une place dans le dernier carré.

Chez les femmes, la journée de mardi propose les deux premiers quarts de finale avec notamment le duel entre la Japonaise Naomi Osaka (77e) et l'Américaine Danielle Collins (11e).