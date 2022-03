"Tu devrais être viré sur le champ", "Arrête de parler !": l'énorme embrouille entre Kyrgios et un arbitre à Miami (vidéo)

Nick Kyrgios était en pleine forme, hier, à Miami. L'Australien s'est incliné face à Jannik Sinner en huitième de finale du Masters américain (7-6 6-3) au terme d'une rencontre à nouveau marquée par ses frasques comportementales.

La tension est apparue dès la fin du premier set, lorsque Sinner venait de faire 5-4. Dégoûté, Kyrgios va alors invectiver l'arbitre. "Tu devrais être viré sur le champ. Comment est-ce possible ? Le quatrième tour de Miami, l'un des plus gros tournois au monde et tu es incapable de faire ton travail. C'est gênant", a lancé le fantasque australien.

Dans le tie-break, Kyrgios a lancé à un de ses amis "tu pourrais faire le boulot de l'arbitre". Le principal intéressé a alors rappelé le joueur à l'ordre. "Tu parles de moi, tu parles de moi ! Arrête de parler, contente-toi de jouer", a lâché l'arbitre avant de lui infliger un point de pénalité. Kyrgios va de nouveau péter un plomb en retournant à son banc, exigeant des explications avec véhémence. Il a ensuite détruit sa raquette et hérité d'un jeu pénalité.

Il est ensuite revenu sur l'incident sur Twitter. "Avec des centaines de milliers de dollars en jeu, vous avez pris cette décision parce que vous étiez vexé. Prenez de nouveaux arbitres. J'ai un immense respect pour Sinner, il est l'un de mes joueurs préférés et était trop fort. Mais cet arbitre n'est pas assez bon pour gérer ces matchs. Il n'aura qu'une tape sur les doigts, non ? Quelle blague", a écrit Kyrgios. La grosse ambiance.