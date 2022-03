L1: un nouveau stade de 15.000 places pour Brest à l'horizon 2026

Le Stade Brestois va se doter à l'horizon 2026 d'une nouvelle enceinte de 15.000 places sur un site végétalisé de 18 hectares situé aux portes de Brest, a annoncé mercredi le club de Ligue 1.

"C'est compliqué de rester au plus haut niveau et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce nouvel outil", a assuré lors d'une conférence de presse Gérard Le Saint, propriétaire avec son frère Denis du SB29.

Le club breton avait annoncé en 2018, alors qu'il évoluait en L2, un projet de nouvel écrin pour 2022. "On a revu la copie d'un point de vue financier", a expliqué Denis Le Saint, évoquant un projet "raisonnable".

L'enveloppe, à majorité privée, est estimée à 85 millions d'euros. Les travaux pourraient débuter en 2024, pour une livraison espérée en 2026. Pour aider à boucler le budget, le stade devrait porter le nom d'un partenaire.

Le projet prévoit une enceinte d'une capacité similaires à celle du stade Francis Le Blé, l'actuel cocon du club situé au coeur de Brest. Inauguré en 1922 et propriété de la ville, il ne répond plus aux normes imposées par la ligue.

Le nouveau stade aux formes arrondies verra le jour dans la zone commerciale du Froutven, sur la commune de Guipavas, aux portes de Brest.

Le projet vise à en faire un lieu vivant toute l'année, et pas seulement les jours de matches. Un espace de 2.000 m2 est ainsi prévu pour les loisirs (e-games et e-sport), tandis que six mâts de 40 m de haut offriront une activité de type accrobranche.

Surmontés d'éoliennes et dotés de voiles aux couleurs du club, ils doivent en outre contribuer à lui donner une identité "unique" en lien avec la culture maritime bretonne.

Fondé en 1950, le Stade brestois a accédé à l'élite pour la première fois en 1979. Après avoir connu des hauts et des bas, il a retrouvé la L1 en 2019 et pointe actuellement à la 13e place.