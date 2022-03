La FIFA annonce de nouvelles règles concernant les prêts de joueurs

(Belga) Mercredi, lors du Conseil de la FIFA se tenant à Doha, au Qatar, où se tiendra vendredi le tirage au sort de la Coupe du monde, l'instance mondiale du football a annoncé la réforme des règles concernant les prêts. Une réforme qui prendra effet dès la saison prochaine.

À partir du 1er juillet, la durée d'un prêt sera limitée à un an et la FIFA limitera également le nombre de joueurs qu'un club sera autorisé à prêter et à embaucher. "Par ce biais, nous voulons favoriser le développement des joueurs et l'équilibre sportif", a déclaré mercredi la FIFA dans un communiqué. Outre la durée maximale d'un an, un prêt devra dorénavant aussi durer au moins une demi-saison, autrement dit la période entre deux mercatos. À partir de l'été prochain, un club ne pourra accueillir qu'un maximum de huit joueurs en prêt en même temps. Les prêts sortants seront également frappés de la même règle. Cette règle évoluera avec le temps et à partir du 1er juillet 2023, le nombre de prêts sera limité à sept et descendra à six un an plus tard. Autre spécificité, un maximum de trois joueurs pourra être loué en provenance du même club et un joueur prêté à un club ne pourra l'être à un autre durant la même saison. Ces nouvelles règles ne s'appliqueront ni aux joueurs de moins de 22 ans, ni aux footballeurs formés par le club prêteur. (Belga)