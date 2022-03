BNXT League - Cinq victoires belges face à leurs homologues néerlandais

(Belga) Le Spirou de Charleroi a enchaîné un quatrième succès de suite en Elite Silver de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, en s'imposant mercredi à domicile face à Amsterdam (71-61). Dans le même temps, Alost et le Brussels l'ont respectivement emporté face à Yoast United (97-69) et Den Helder (99-87). En Elite Gold, Ostende a dominé Zwolle (83-54) et Malines a fait de même contre Groningue (86-61).

En première mi-temps, le Spirou de Charleroi prenait rapidement les commandes (19-15 et 40-29 à la pause) face à Amsterdam grâce à Tim Lambrecht 17 points et 10 rebonds). Au retour des vestiaires, les visiteurs réduisaient l'écart (54-49) avant que les Carolos ne plient la rencontre dans le dernier acte (71-61) pour préserver leur brevet d'invincibilité. Toujours en Elite Silver, Alost, bien emmené par Paulius Valinskas (26 points) a battu facilement Yoast United (48-34 et 97-69). De son côté, après un mauvais début de match (19-29), incarné par la domination de Ben Kovac (43 points), le Brussels a renversé la vapeur face à Den Helder pour finalement l'emporter 99-87. En Elite Gold, Malines n'a pas eu de problème pour battre Groningue (34-24 et 86-61) sous l'impulsion de Myles Stephens (18 points et 8 rebonds). Même chose pour Ostende qui n'a fait qu'une bouchée de Zwolle (50-26 et 83-54). Levi Randolph termine meilleur marqueur ostendais avec 19 unités. Ostende domine toujours le classement de l'Elite Gold avec 26 points. Suivent Malines (24), Leiden (23), Den Bosch (22), Groningue (21), Louvain (21), Mons (21), Anvers (19), Zwolle (19) et Feyenoord (17). En Elite Silver, le Spirou de Charleroi reste en tête avec 22 points. Suivent Alost (20), Limburg United (20), Leeuwarden (20), Weert (18), Yoast United (17), Liège (17), le Brussels (17), Amsterdam (17), Den Helder (16) et La Haye (12). (Belga)