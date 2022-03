Ligue des Champions dames: le PSG force la porte des demi-finales

Bousculées, longtemps inoffensives et poussées en prolongation, les féminines du Paris SG ont forcé la porte des demi-finales de la Ligue des champions grâce à l'entrante Ramona Bachmann, héroïne du quart retour mercredi contre le Bayern (2-2 a.p.) dans un Parc bruyant et bien garni.

Le club de la capitale a énormément souffert, huit jours après sa victoire 2-1 à Munich, mais préservé l'essentiel: un billet pour le dernier carré de la Coupe d'Europe, une bonne habitude prise déjà les deux dernières saisons.

Les partenaires de la capitaine Grace Geyoro, qualifiées en finale de Coupe de France et actuelles deuxièmes du Championnat, tenteront de se rapprocher d'un premier titre tant recherché par le PSG en Ligue des champions, femmes et messieurs confondus.

En demi-finales, un alléchant duel face aux rivales de Lyon pourrait survenir. Le tirage au sort a rendu cette hypothèse faisable, mais les "Fenottes", sept fois titrées dans la compétition, doivent cependant renverser la Juventus, jeudi à Lyon, après s'être fait surprendre à Turin (défaite 2-1) dans la première manche.

Quoi qu'il arrive, le PSG devra faire beaucoup mieux que la copie assez moyenne, voire franchement brouillonne par séquences, rendue mercredi dans un Parc des princes animé par les bruyants ultras du CUP et les cris d'encouragement des nombreux enfants présents.

Les 27.262 supporters recensés ont offert un record d'affluence pour la section féminine, loin de la précédente marque (19.192 personnes en avril 2017 contre le FC Barcelone en demi-finale retour), mais ils n'ont pas été récompensés par un grand spectacle.

- Bayern pourtant décimé -

La fête aurait pourtant pu être gâchée par une équipe de Bayern venue avec autant de détermination que d'absentes, décimée par les blessures, la suspension de Viviane Asseyi et plusieurs cas de Covid-19. Face à cette hécatombe, l'entraîneur Jens Scheuer n'avait que deux joueuses de champ disponibles parmi ses remplaçantes!

Du côté de Paris, c'est justement du banc qu'est venue la libération. La Suissesse Bachmann, très active après avoir remplacé Kheira Hamraoui en début de prolongation, a semé la panique dans la défense allemande avant de faire trembler les filets, enfin, d'un tir croisé du droit.

Face aux Bavaroises, deux fois demi-finalistes sur les trois dernières saisons, le PSG avait ouvert la marque contre le cours du jeu sur une inspiration de Sandy Baltimore, complètement excentrée mais capable de lober la gardienne avec un ballon brossé en cloche (17e, 1-0).

Le Bayern ne s'est pas démonté pour autant, égalisant dans la foulée par l'ex-Lyonnaise Saki Kumagai, à l'affût d'un ballon repoussé par la gardienne Barbora Votikova (19e, 1-1). Et le scénario du pire a pris encore plus corps quand Klara Bühl, déjà buteuse à l'aller, a trompé la gardienne tchèque grâce à un tir dévié par sa partenaire Léa Schüller (54e, 1-2).

L'arbitre a rapidement validé le but alors que Schüller elle-même, semblant surprise, a attendu avant de célébrer.

Les Parisiennes ont souvent péché dans la finition, par imprécision et, surtout, à cause des parades décisives de Janina Leitzig devant Grace Geyoro (26e), Kadidiatou Diani (28e), Marie-Antoinette Katoto (77e) et Ramona Bachmann (104e). Finalement sans conséquence.