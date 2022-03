Coupe du monde: l'Algérie demande officiellement à la FIFA de rejouer le match contre le Cameroun

L'Algérie touchait son rêve du bout des doigts mardi soir dans son match de qualification contre le Cameroun. Les deux équipes ont dû aller aux prolongations pour se départager. Les Fennecs ont inscrit un but à quelques secondes de la fin du match mais le Cameroun a tout donné pour marquer à nouveau quelques secondes plus tard et décrocher sont ticket pour la Coupe du monde.

La défaite est très difficile à supporter pour les Algériens qui n'ont pas été aidé par l'arbitrage durant le match.

Deux jours plus tard, la colère n'est pas redescendue et la Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement communiqué sur le fait qu'elle "dépose un recours auprès de la FIFA concernant l'arbitrage du match Algérie-Cameroun".

"La Fédération algérienne de football (FAF) a déposé un recours officiel auprès de la Fédération internationale de football contre l'arbitrage scandaleux qui a faussé le résultat du match retour entre l'Algérie et le Cameroun qui s'est joué le 29 mars 2022 au Martyr Mustapha Stade Chaker à Blida", écrit la FAF dans un communiqué en arabe.

Pestant allègrement contre l'arbitrage, les Algériens demandent ni plus ni moins de rejouer le match. "La Fédération Algérienne de Football est déterminée à activer tous les moyens légalement autorisés pour rétablir ses droits et rejouer le match dans des conditions garantissant l'intégrité et l'impartialité de l'arbitrage".

"La FAF réclame également l'ouverture de la vérité par les instances de la FIFA pour faire toute la lumière sur l'arbitrage du match Algérie-Cameroun", conclut le communiqué.