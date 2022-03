Deux Belges dans le top 10 des joueurs les mieux payés d'Europe: le réserviste Gareth Bale est sur le podium

Le salaire des joueurs de football est souvent un sujet de fantasmes, de débats et de controverses. Mérités pour certains, exagérés pour d'autres, les millions que touchent les joueurs du plus haut niveau ne laissent personne indifférent.

Le journal espagnol Marca a dressé la liste des plus gros salaires d'Europe. Nos confrères espagnols ont établi un classement pour chacun des cinq championnats majeurs (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France) et ont conclu par un classement européen.

Tous les chiffres avancés par Marca sont les salaires bruts des joueurs.

En France (comme en Europe), le PSG est le champion des salaires élevés. Les Parisiens ont fait de Neymar le joueur le mieux payé du Vieux Contient, juste devant son coéquipier Lionel Messi.

En Espagne, le joueur le mieux payé ne joue pas. Ou très peu. Gareth Bale a participé à quatre matchs depuis le début de la saison (pour un but) et trône tranquillement en tête de ce classement. Le Gallois touche, selon Marca, 34 millions d'euros brut annuels. le podium de la Liga est complété par Antoine Griezmann et Eden Hazard, tous deux à 30 millions bruts annuels. Le buteur du Real Madrid Karim Benzema échoue à la 4e place avec 24 millions bruts sur une année.

De Bruyne 2e plus gros salaire de Premier League

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a quelque peu chamboulé le classement des salaires en Angleterre. Avec un salaire de 31,56 millions d'euros bruts (moins que ce qu'il touchait à la Juventus), Cristiano Ronaldo est sans conteste le plus gros salaire de la League, devant Kevin De Bruyne et ses 24,72 millions. Le gardien de Manchester United, David De Gea, complète le podium avec 23,3 millions bruts. Lukaku occupe la 6e place en Angleterre avec un salaire annuel brut de 20,3 millions d'euros bruts.

En Allemagne, sans surprise, le top 10 des joueurs les mieux payés est composé de 9 joueurs du Bayern Munich. Seul le capitaine du Borussia Dortmund Marco Reus n'évolue pas dans le club bavarois. Il est 9e du classement allemand dominé par son ancien coéquipier Robert Lewandowski (23 millions bruts).

En Italie, les meilleurs joueurs sont nettement moins bien payés que dans les autres championnats. Le joueur de la Juventus, Paolo Dybala, est le mieux payé de Série A avec "seulement" 13,51 millions. Loin des standards des autres ligues.

En Europe, ça donne quoi ?

De la tête et des épaules, c'est le Brésilien Neymar qui domine le classement européens des joueurs les mieux payés dressé par Marca.

Le joueur du PSG perçoit la modique somme de 48,996 millions d'euros bruts annuels. Lionel Messi suit avec 40,5 millions, lui qui n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises en championnat depuis le début de la saison.

Le grand champion de ce classement est sans nul doute Gareth Bale qui peut se vanter d'être le 3e joueur le mieux payé d'Europe alors qu'il n'en fiche pas une pour son club. Il l'assume pleinement, allant même jusqu'à brandir un drapeau lors d'un match avec son équipe nationale sur lequel on pouvait lire "Pays de Galles. Golf. Real Madrid. Dans cet ordre".

Au niveau des Belges, Eden Hazard (6e) et Kevin De Bruyne (8e) occupent le top 10 tandis que Romelu Lukaku (16e) est le seul autre Belge présent dans le top 30 dressé par Marca.

Le classement tient uniquement compte des sommes brutes, le net perçu par les joueurs diffère selon les lois en vigueur dans le pays où ils évoluent.