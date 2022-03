Ligue des Champions féminine - Lyon et Wolfsburg complètent le tableau des demi-finales

(Belga) Lyon et Wolfsburg ont complété le dernier carré de la Ligue des Champions féminine de football, jeudi, à l'issue des quarts de finale retour.

Lyon, où Janice Cayman est montée à la 76e minute, a renversé la situation face à la Juventus, victorieuse 2-1 à l'aller. Les Lyonnaises l'ont emporté 3-1 grâce à Ada Hegerberg (33e), Melvine Malard (35e) et Catarina Macario (73e), Andrea Staskova réduisant l'écart (84e). Septuple vainqueur de la compétition, l'OL retrouvera le Paris Saint-Germain, venu à bout du Bayern Munich (1-2, 2-2 après prolongations), en demi-finales. Le PSG avait éliminé Lyon en quarts de finale l'an passé. Wolfsburg a battu Arsenal 2-0 après avoir partagé 1-1 à l'aller en Angleterre. Jill Roord (9e) et un but contre son camp de Lea Williamson (73e) ont envoyé les Allemandes en demi-finales, où elles rencontreront le FC Barcelone, tenant du titre. Les Catalanes ont éliminé le Real Madrid en le battant 1-3 à l'aller et 5-2 au retour mercredi.