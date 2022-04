GP d'Argentine de MotoGP: Quartararo poursuit sa reconquête

Le champion du monde en titre français Fabio Quartararo (Yamaha), troisième au général après deux courses contrastées cette saison, vise le fauteuil de leader en Argentine, où les essais du vendredi ont été reportés à samedi à cause d'un problème d'acheminement du fret.

Le dernier passage des MotoGP en Argentine remontent à trois ans, une éternité: c'était le 31 mars 2019, et l'Espagnol Marc Marquez s'offrait la victoire devant l'Italien Valentino Rossi. La dernière fois que ces deux légendes du sport moto finissaient ensemble sur un podium.

Depuis, la pandémie a causé l'annulation des deux dernières éditions argentines. Et depuis, tout a changé. Rossi a pris sa retraite après sept titres dans la catégorie reine. Quant à Marquez, titré une sixième fois dans l'élite après une saison 2019 magnifique, il est marqué depuis 2020 par les blessures et les chutes à répétition.

Tombé violemment à l'échauffement en Indonésie il y a deux semaines, il avait déclaré forfait et sera encore absent en Argentine. L'Espagnol de 29 ans, atteint à nouveau de diplopie (problèmes de vision double qui l'avait handicapé fin 2021), pourrait également manquer le GP des Amériques la semaine prochaine (10 avril).

En 2019, Quartararo découvrait lui le plus haut niveau. En Argentine, sans faire d'éclats, à la 8e place, il signait pourtant ses premiers points. Avant de se révéler, montant sept fois sur le podium et décrochant six pole positions.

"Ce n'est pas mon circuit préféré, mais je pense que nous pouvons faire du bon travail", relativise celui qui n'est jamais monté sur le podium argentin, même en catégories inférieures.

Après une huitième place au Qatar, Quartararo a réglé la mire sous la pluie en Indonésie avec une deuxième place, pour se positionner troisième mondial à trois points du leader surprise, Enea Bastianini (Ducati-Gresini).

"En Indonésie, je me sentais beaucoup mieux sur la moto, confirme-t-il. Nous avons essayé quelque chose de nouveau, et ça a payé. Je suis très curieux de voir si ce sera également le cas ici (sur le circuit Termas de Rio Hondo, NDLR)."

Une victoire lui ferait le plus grand bien: le Français de 22 ans en est sevré depuis le 29 août 2021 en Grande-Bretagne, soit huit courses déjà sans rafler la mise.

- Programme resserré de deux jours -

Pour se mettre dans le bain argentin, les pilotes attendront samedi. Une partie du fret, acheminé depuis l'Indonésie, n'est pas arrivé à destination, obligeant l'organisation à s'adapter.

Les pilotes enchaîneront samedi les essais libres 1 et 2 le matin (dès 10h35 heure locale, 15h35 heure française), les essais libres 3 (16h25, 21h25) puis les qualifications (17h05, 22h05) l'après-midi.

"C'est vraiment dommage, on croise les doigts pour que tout arrive bien demain", a réagi Quartararo, précisant que Yamaha n'était pas affectée.

Le MotoGP attend désormais une dernière cargaison de matériel, clouée au sol au Kenya, vendredi si le voyage via le Nigeria et le Brésil se déroule sans encombre.

"Ca va être dur pour les équipes qui n'ont pas tout reçu, le travail qui est fait en 48 heures d'habitude devra l'être en une nuit", a relevé l'autre Français du plateau, Johann Zarco, 3e en Indonésie derrière son compatriote et dont l'équipe Pramac n'est pas non plus touchée.

"Le feeling sur la Ducati est assez bon mais je suis sûr qu'il peut encore être meilleur, a-t-il continué. Le podium à Mandalika donne un coup de boost, mais on verra, car avec les changements de programme, le samedi sera long."

Devant Zarco, 5e mondial (24 points), le Portugais Miguel Oliveira, vainqueur en Indonésie, voudra enchaîner en Argentine. Le pilote de 27 ans bénéficie d'une KTM en forme et pointe à deux points de "Quarta" (25 contre 27). L'autre KTM, du Sud-Africain Brad Binder, est 2e avec 28 points, derrière le leader Bastianini (30 pts).

L'Argentine pourrait aussi être l'occasion pour le vice-champion du monde 2021 Francesco Bagnaia (Ducati) de lancer sa saison: l'Italien n'est que 20e avec un seul point.

Par ailleurs, Marquez sera remplacé par le joker habituel de Honda, l'Allemand Stefan Bradl. Le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) a lui déclaré forfait, positif au Covid-19.