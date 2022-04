Un derby entre voisins ou une croisière en poules: voici les meilleurs et pires tirages possibles pour les Diables Rouges

Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du Monde 2022 aura lieu ce soir à Doha, au Qatar. C'est le moment tant attendu pour les nations qualifiées, qui vont enfin savoir qui seront leurs adversaires pour cette première phase du tournoi.

La Belgique est dans le pot 1, celui réservé aux têtes de série. Cela permettra aux Diables Rouges d'éviter quelques gros morceaux, comme le Brésil, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne ou le Portugal. Mais quel serait dès lors le tirage le plus relevé pour notre sélection ?

Dans le pot 2, la Belgique pourrait tirer l'Allemagne, en reconstruction mais très impressionnante ces derniers mois, mais aussi les Pays-Bas. Dans le pot 3, un adversaire comme le Sénégal, Champion d'Afrique en titre, voire la Pologne de Lewandowski, s'avancent comme de solides oppositions. Dans le pot 4, citons le Canada, impressionnant dans sa phase qualificative, ou le Cameroun, dominateur de l'Algérie en barrages.

Et si nous devions tirer le groupe le plus facile ? Sans doute affronterions-nous alors les États-Unis (pot 2), la Tunisie (pot 3) et l'Arabie Saoudite (pot 4). Alors quel sera le verdict ? Réponse vers 18h.

Les tirages les plus relevés

Belgique, Allemagne, Sénégal, Canada

Belgique, Pays-Bas, Pologne, Cameroun

Le tirage le plus 'facile'

Belgique, États-Unis, Tunisie, Arabie Saoudite