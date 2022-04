Bruno Fernandes signe un nouveau contrat à Manchester United (photo)

Manchester United a annoncé vendredi que son milieu de terrain international portugais, Bruno Fernandes, avait signé un nouveau contrat le liant au club jusqu'en 2026, avec une option pour le prolonger d'une année supplémentaire.

Le joueur s'était engagé jusqu'en 2025 avec les Red Devils et cette prolongation a surtout pour but de le faire rejoindre les joueurs les mieux payés au club. Selon les médias britanniques, son salaire doublerait pour atteindre 240.000 livres (288.000 euros) par semaine.



Auteur de 49 buts et 39 passes décisives en 177 matches depuis son arrivée du Sporting en janvier 2020 pour plus de 60 millions d'euros, il a été élu deux fois meilleur joueur du club par les supporters.



Malgré 9 buts et 14 passes décisives en 37 apparitions cette saison, Manchester risque de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Il est actuellement 6e avec 4 points de retard et un match en plus qu'Arsenal, dernier qualifié virtuel avec sa 4e place.



Il a aussi joué un rôle décisif dans la récente qualification du Portugal pour le Mondial au Qatar en marquant les deux buts de la finale de barrage contre la Macédoine du nord (2-0), mardi. "Tout le monde a bien conscience de l'importance de Bruno pour Manchester United. Ses statistiques en buts et en passes décisives sont phénoménales et il a été incroyablement régulier dans ses performances depuis son arrivée au club", a souligné le directeur du football de Manchester United, John Murtough, dans le communiqué.



Appelé à perdre Paul Pogba, Jesse Lingard ou Edinson Cavani, Manchester United compte sur le Portugais pour mettre fin à 5 années sans trophées. "Même après 2 années, cela reste une sensation incroyable de rentrer sur le terrain d'Old Trafford, d'entendre les supporters chanter ma chanson et de marquer devant le Stretford End (la tribune la plus chaude du stade). C'est un vrai privilège de porter ce maillot et de se battre pour ce club incroyable", a commenté Fernandes. "Il y a tellement plus de choses que je veux réussir ici et je sais que c'est pareil pour le reste de l'équipe et du staff (...) On a partagé de grands moments ces dernières années, mais le meilleur rester à venir pour moi et pour l'équipe", a-t-il ajouté.