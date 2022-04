PSG, Barcelone, AC Milan, Ajax: le champion d'Ukraine va jouer des amicaux pour lever des fonds pour les victimes de la guerre

Le Dynamo Kiev, club-phare du football ukrainien, a annoncé vendredi qu'il jouerait une série de matchs amicaux contre de grands clubs européens pour lever des fonds pour son pays en guerre, évoquant notamment des rencontres contre Barcelone et le Paris-SG.

Le championnat d'Ukraine n'a pas repris après la trêve hivernale en raison de l'invasion du pays par la Russie, qui a débuté le 24 février dernier. "Grâce au soutien des dirigeants de notre État, le Dynamo va mener une mission caritative internationale --une série de matchs amicaux avec les meilleurs clubs d'Europe", a déclaré vendredi le club 16 fois champion d'Ukraine sur son site internet.



Il a annoncé qu'il jouerait entre avril et juin des matches amicaux contre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, mais aussi le Borussia Dortmund, le Steaua Bucarest, le Milan AC, Benfica, l'Ajax Amsterdam, le Sporting Lisbonne ou Bâle. Contacté par l'AFP, le PSG a tempéré cette annonce, faisant savoir que ce n'était "pas encore fait".



"Tous ces matches avec la participation des champions ukrainiens se dérouleront sous le slogan 'Un match pour la paix! Arrêtez la guerre!'", a ajouté le Dynamo dans son communiqué. Le club a ajouté que ces matches visaient à "informer la communauté internationale de la terrible guerre en Ukraine et à collecter des fonds pour soutenir les Ukrainiens qui ont souffert".