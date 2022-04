Voici La'eeb, la mascotte officielle de la Coupe du Monde 2022 (photos)

Au début du tirage au sort de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, vendredi au Doha Exhibition and Convention Center, La'eeb a été présenté comme mascotte officielle de la compétition.



La'eeb est un mot arabe qui signifie "joueur très talentueux". Avec cette figure, les organisateurs espèrent inspirer les jeunes du monde entier à donner le meilleur d'eux-mêmes et à croire en eux. L'hymne officiel, Hayya Hayya (Better Together), a également été présenté au début du tirage au sort. La chanson est chantée par l'artiste qatarie Aisha et les Américains Trinidad Cardona et Davido.