Ladies European Tour - Manon De Roey se hisse dans le top 20 en Afrique du Sud

(Belga) Avec un troisième tour consécutif en 74 coups, Manon De Roey a progressé de neuf places au South African Women's Open (Ladies European Tour/300.000 euros), vendredi au Cap. A dix-huit trous de la fin, elle partage la vingtième place.

L'Anversoise de 30 ans a réalisé des birdies lors de son troisième tour sur les trous un, cinq et douze, alors qu'elle a dû concéder des bogeys sur les trous trois, six, treize, quatorze et quinze. De Roey est, après trois tournois, à la dix-huitième place du classement du Ladies European Tour, et compte onze coups de plus que Becky Brewerton, qui continue à défendre avec succès sa place de leader. Au classement, la Galloise de 39 ans a cinq coups d'avance sur la Norvégienne Maiken Bing Paulsen. En troisième position, avec six coups de plus que Brewerton, on trouve la Française Emma Grechi et l'Anglaise Felicity Johnson. (Belga)