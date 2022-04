Tour des Flandres - Wout van Aert, positif au Covid-19, doit déclarer forfait

(Belga) Wout van Aert ne pourra pas s'aligner sur le Tour des Flandres dimanche. Le coureur a annoncé vendredi dans une vidéo avoir été testé positif au Covid-19.

"Hier matin je me suis réveillé avec un mal de gorge. Deux tests rapides ont révélé que j'étais positif au Covid-19", a expliqué Van Aert. "Deux tests PCR ont confirmé cela, donc il n'y a aucune chance pour moi de prendre le départ." "La bonne nouvelle, c'est que je n'ai que des symptômes légers, un mal de gorge et un léger rhume. Cela renforce mon espoir de vite me rétablir et de pouvoir reprendre la compétition rapidement. C'est un mystère où j'ai été contaminé. J'ai fait très attention pour éviter cela ces deux dernières années, en particuliers ces derniers mois et semaines. Bien sûr, nous sommes exposés avant, pendant et après les courses, comme le week-end passé. Je ne peux pas tout contrôler. C'est le pire moment pour l'attraper. Lors des prochains jours, je me concentrerai sur mon rétablissement avant de penser à la suite. Dimanche, je serai le plus grand supporter de mes équipiers." Van Aert n'avait pas participé à la reconnaissance du parcours par son équipe jeudi. Jumbo-Visma avait alors annoncé que la présence du champion de Belgique était incertaine. Van Aert a commencé l'année en force, avec des victoires au Nieuwsblad, dans le contre-la-montre de Paris-Nice et à l'E3, ce qui faisait de lui l'un des grands favoris du 'Ronde'. En son absence, Tiesj Benoot, deuxième d'A Travers la Flandre mercredi, et Christophe Laporte emmèneront la formation néerlandaise. (Belga)