Jupiler Pro League - Pas de victoire sur tapis vert pour le Beerschot contre le Standard

(Belga) Le Beerschot ne bénéficiera pas d'une victoire 0-3 par forfait pour son duel face au Standard du 15 décembre dernier. La plainte de la lanterne rouge de Jupiler Pro League a été déclarée irrecevable vendredi par le Comité disciplinaire du football professionnel.

La rencontre de la 19e journée de D1A, prévue le 15 décembre, n'avait pu se tenir, car une grève des forces de police ne pouvait garantir la sécurité du stade de Sclessin. Une nouvelle date avait dès lors été fixée, mais le Beerschot l'a contestée sur base des règlements de la fédération. Le comité disciplinaire du football professionnel a décidé que la rencontre devait être jouée. Une décision que les Anversois ont décidé de contester devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). Le match a finalement été disputé le 2 mars et les Liégeois s'étaient imposés 1-0. 'Les Rats' n'abdiquaient pas et faisaient de nouveau appel contre la décision de jouer la rencontre. Cependant, le Comité disciplinaire a estimé que le responsable du calendrier avait parfaitement le droit de déplacer le match et de le faire jouer. "Le Beerschot n'ira pas en appel de cette décision", a fait savoir le club sur son site internet. Avec 16 points en 32 matchs, les 'Rats' possèdent 11 longueurs de retard sur Seraing, avant-dernier et ne peuvent plus éviter la relégation. Vendredi soir, les Anversois reçoivent le CLub de Bruges pour l'avant-dernière journée de la compétition régulière de Jupiler Pro League. (Belga)