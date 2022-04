WTA Miami - Elise Mertens se hisse en finale du double

(Belga) Elise Mertens (WTA 3 en double) et sa partenaire russe, sous bannière neutre, Veronika Kudermetova (WTA 6 en double) se sont qualifiées pour la finale du double au tournoi de tennis WTA 1.000 de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars, vendredi. Le duo belgo-russe, première tête de série, a battu la paire tête de série N.4 formée par les Américaines Cori Gauff (WTA 10 en double) et Catherine McNally (WTA 13 en double) 6-4, 3-6, 10/2 après 1 heure et 21 minutes de jeu.

En finale, Mertens et Kudermetova affronteront soit le duo formé par la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 170 en double) et la Chinoise Yang Zhaoxuan (WTA 34 en double), soit celui composé de l'Allemande Laura Siegemund (WTA 93 en double) et la Russe Vera Zvonareva (WTA 40 en double). Mertens tentera de décrocher un 16e titre en double, le deuxième de la saison après celui conquis à Dubaï avec Kudermetova. Le duo, associé de manière régulière depuis le début de la saison, s'était déjà imposé à Istanbul l'an passé lors d'une première collaboration.