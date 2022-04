(Belga) L'ancien cycliste Willy Vanden Berghen, médaillé olympique en 1960, est décédé mercredi à l'âge de 82 ans. Sporza l'a annoncé vendredi.

Vanden Berghen avait décroché le bronze dans la course en ligne lors des Jeux de Rome en 1960. La même année, il avait fini troisième du championnat du monde amateurs et avait remporté le Tour des Flandres dans cette catégorie. En 1961, il avait entamé une carrière professionnelle dans l'équipe française Mercier, où il avait notamment Raymond Poulidor comme équipier. Lors de sa deuxième année professionnelle, il a obtenu des victoires d'étapes à Paris-Nice et au Tour de france, où il a fini 34e du général. Après cela, il a souffert de blessures. Après cinq ans, il étaint contraint de mettre fin à sa carrière après une grave au ménisque encourue lors d'une chute dans les escaliers. (Belga)