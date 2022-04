L1: duel d'identités entre Nice et Rennes, Djiku rêve avec Strasbourg

La muraille défensive de Nice contre un Stade rennais ultra-offensif, c'est le choc d'ouverture de la 30e journée de Ligue 1, samedi, avant un autre duel de candidats à l'Europe: l'accueil de Lens par Strasbourg et son capitaine Alexander Djiku, qui vit une grande saison.

- Le choc: Nice-Rennes, airs de C1 -

Qui peut stopper l'armada rennaise ? Après cinq victoires d'affilée en L1 et une place atteinte sur le podium (52 points), les Bretons se frottent à l'un de leurs principaux rivaux pour la qualification en Ligue des champions.

Nice (4e à deux points) a laissé filer sa troisième place en perdant à Marseille (2-1) avant la trêve et doit immédiatement éviter un nouveau revers contre un concurrent direct, samedi (17h00) en ouverture d'une 30e journée sans rencontre programmée le vendredi.

L'opposition de style entre la meilleure attaque du Championnat, Rennes (63 buts), et la meilleure défense, Nice (23 buts encaissé) offre de belles promesses, tout comme le duel entre deux des entraîneurs français les plus cotés du moment, Bruno Genesio et Christophe Galtier.

"On ressent une force collective que j'ai rarement ressentie. Mais on doit se méfier, ne pas s'enflammer, être vigilant, tout en gardant la confiance. Pour devenir une très grande équipe, il manque encore des choses", a calmé Genesio avant la trêve.

- Le joueur: Alexander Djiku, la saison de rêve -

Quelle année pour le capitaine du Racing ! Le défenseur est non seulement l'un des hommes forts de Strasbourg, cinquième à seulement quatre points du podium, mais il est aussi qualifié pour la Coupe du monde, avec le Ghana, tombeur du Nigeria en barrages.

Djiku, 27 ans, n'a plus perdu un seul match, en club comme en sélection, depuis le mois de janvier. Son retourné acrobatique contre Monaco, le seul but de la rencontre du 13 mars, reste l'un des grands moments de la saison des supporters alsaciens, proches de voir leur club atteindre une Coupe d'Europe.

L'ancien Caennais, qui rêve de Premier League, voit son parcours atypique récompensé, après son éclosion à Bastia lors de l'exercice 2015-16.

Après avoir connu la descente en Ligue 2 en Corse et en Normandie - il avait quitté son club à chaque fois à la fin de la saison -, le Ghanéen vise une place européenne, pour la première fois, avant de se rendre au Qatar en fin d'année pour le Mondial, le premier de sa jeune carrière internationale.

Dimanche (13h00) contre Lens, autre candidat aux Coupes d'Europe, les Alsaciens et leur capitaine pourront franchir le cap des 50 points.

- Le chiffre: 8 matches sans "clean sheet" pour l'OM -

Solide dauphin du Paris SG, un point devant Rennes, l'Olympique de Marseille n'est pas du genre à faire la fine bouche, deux semaines après son succès important contre Nice (2-1).

Mais la marge de progression des Marseillais se situe sans doute en défense: souvent fringants offensivement, ils peinent à terminer les rencontres sans encaisser de but.

Après huit matches en L1 sans "clean sheet", le déplacement à Saint-Étienne, samedi (21h00), offre aux joueurs de Jorge Sampaoli une occasion de solidifier leur arrière-garde, délaissée par Alvaro Gonzalez, que la presse spécialisée annonce en négociations pour une rupture de contrat et un départ de la Canebière.

Samedi 2 avril

(17h00) Nice - Rennes

(19h00) Lille - Bordeaux

(21h00) Saint-Étienne - Marseille

Dimanche 3 avril

(13h00) Strasbourg - Lens

(15h00) Metz - Monaco

Clermont - Nantes

Troyes - Reims

Montpellier - Brest

(17h05) Lyon - Angers

(20h45) Paris SG - Lorient