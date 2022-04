Première surprise du Mondial 2022: le Qatar ne jouera pas le match d'ouverture

Au Qatar, on se permet de bousculer les traditions.

Comme le veut la coutume, le pays organisateur de la Coupe du Monde, en l'occurrence ici, le Qatar, devrait normalement lancer le début du tournoi face à l'un de ses adversaires en poules.

Reversé dans la poule A en compagnie des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Equateur, c'est normalement contre ces derniers que le Qatar aurait dû débuter le tournoi le 21 novembre à 11 heures, heure belge. Sauf que non, le match d'ouverture sera finalement un alléchant Sénégal - Pays-Bas. La rencontre entre le Qatar et l'Equateur aura lieu le même jour, mais à 17 heures.

Pour le moment, aucune explication n'a été donnée par la Fifa concernant cette entorse à la tradition.

Pour rappel, la Belgique, quant à elle, débutera son tournoi avec un match face au Canada, le 23 novembre à 20h.