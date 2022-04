ATP Miami - Carlos Alcaraz se défait du tenant du titre Hurkacz et jouera Casper Ruud en finale

(Belga) Chaque semaine qui passe permet à Carlos Alcaraz (ATP 16) de démontrer qu'il sera l'une des grandes attractions du circuit masculin pour les prochaines années. Vendredi à Miami, l'Espagnol de 18 ans à peine, récent demi-finaliste à Indian Wells et battu par son illustre aîné Rafael Nadal, s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Miami en venant à bout du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 10), tenant du titre, sur le score de 7-6 (5), 7-6 (2).

Dans un duel serré lors duquel personne n'a jamais concédé sa mise en jeu, Alcaraz a émergé des deux jeux décisifs afin de se hisser en finale du traditionnel second volet du diptyque américain de début de saison. Présenté depuis plusieurs années comme le successeur de 'Rafa', Alcaraz a confirmé ce statut en devenant le plus jeune finaliste floridien depuis le Majorquin en 2005. En finale, le Murcien, protégé de Juan Carlos Ferrero, défiera Casper Ruud (ATP 8). En début de programme, le Norvégien n'a pas tremblé au moment d'écarter la surprise de la quinzaine, l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 103), qu'il a écarté 6-4, 6-1. Cette finale couronnera forcément un joueur pour la première fois dans un Masters 1000. Casper Ruud compte 8 titres, tous acquis sur des tournois ATP 250, dont 7 sur terre. Quant à Alcaraz, il compte un ATP 250 (Umag 2021) et un ATP 500 (Rio 2022) à son jeune palmarès. Ce sera le second duel entre les deux hommes sur le circuit. Le premier, sur l'ocre de Marbella en 2021, avait largement tourné à l'avantage d'Alcaraz (6-4, 6-2).