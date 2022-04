Le sélectionneur danois conseille les Bleus "de bien se préparer" pour leur match à la Coupe du Monde

Reversé dans un groupe composé du Danemark, de la Tunisie et du vainqueur du barrage entre le Pérou et le vainqueur d'Australie - Emirats Arabes Unis, on pourrait être tenté de dire que la France n'a pas trop de soucis à se faire dans ce groupe abordable pour les champions du monde en titre.

Seulement, le Danemark, principal adversaire des Bleus dans ce groupe, ne compte pas être une souris pour le chat français. Son sélectionneur Kasper Hjulmand a d'ailleurs prévenu lors d'une interview accordée à la chaine BeiNSports : les Bleus seront les grands favoris, mais ils doivent se tenir prêts.

"La France est l'un des grands favoris, avec tellement de talents, et c'est le tenant du titre. Donc c'est clairement l'un des adversaires les plus durs. On se prépare aux équipes qu'on va affronter. Mais je vous conseille de vous préparer aussi car on a une très bonne équipe et on sera prêts à se battre" a-t-il clamé.

Vivement novembre !