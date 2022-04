Le président de la Fédération Française de Football trouve que "le Qatar a fait d'énormes progrès sur le plan social"

Alors que le tirage au sort des phases de poules de la Coupe du Monde qatarie a eu lieu hier soir, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graet, a été interrogé en marge de la cérémonie par le quotidien français Le Parisien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a étonné par ses propos. "Il y a eu des inquiétudes. On en a tous eu. Mais, très franchement, depuis trois ans, je n’en ai plus. Arriver dans un pays comme celui-ci, c’est plutôt une bonne chose pour eux et pour tout le monde, ça fera accélérer les mentalités".

Il ajoutera que selon lui, le Qatar avait fait "d'énormes efforts" notamment au niveau des salaires minimum pour les travailleurs. "Ils ont fait énormément d’efforts. Le Qatar a fait d’énormes progrès sur le plan social. On ne peut pas toujours comparer les choses à la France, qui est un pays démocratique depuis très longtemps".

Alors peut-être, mais on ne peut s'empêcher de rappeler que, comme l'avançait le Guardian en 2021, plus de 6.500 travailleurs migrants sont morts dans les chantiers pour la construction des stades au Qatar, depuis 2010.