Tournoi des six nations féminin: les Bleues régalent face à l'Irlande

Le XV de France féminin a largement dominé l'Irlande (40-5) samedi à Toulouse, signant sa deuxième victoire bonifiée d'affilée dans le Tournoi des six nations 2022 lors d'un match parfaitement maîtrisé de bout en bout, de quoi aborder avec confiance son déplacement en Écosse.

Les Françaises, en quête d'un premier trophée dans le Tournoi depuis 2018, prennent provisoirement la première place du classement avec 10 points, devant l'Angleterre, qui sera opposée dimanche (16h00) à l'Italie, à Parme.

Lors de la 3e journée, elles seront opposées aux Écossaises, le 10 avril à Glasgow.

Du jeu, de la précision dans les gestes et six essais: les Bleues, emmenées par leur demi de mêlée Laure Sansus, impeccable et logiquement désignée "femme du match", ont régalé le public du stade Ernest-Wallon, face à des Irlandaises vaillantes mais dépassées, et dont la non-qualification au prochain Mondial en Nouvelle-Zélande (8 octobre-12 novembre) paraît somme toute logique.

Après la victoire contre l'Italie, dimanche dernier à Grenoble (39-6), dont le score ne reflétait pas l'entame de jeu brouillonne des Bleues, la sélectionneuse Annick Hayraud avait pointé plusieurs secteurs à améliorer, dont la conquête, et opéré sept changements dans le XV titulaire par rapport à celui aligné contre les Italiennes.

La sélectionneuse a été plus qu'entendue: la titularisation de Laure Sansus au poste de N.9 a apporté du pep's au jeu, qui a gagné en intensité et en maîtrise, effaçant les maladresses et les imprécisions vues à Grenoble.

A la mi-temps, les Bleues étaient déjà loin devant (26-0) grâce à quatre essais, tous signés par les locales de l'étape: les Blagnacaises Melissande Llorens (13e), Audrey Forlani (31e) et Clara Joyeux (38e) et la Toulousaine Laure Sansus (24e).

Au retour des vestiaires, les Françaises ont continué leur démonstration, ajoutant deux essais, dont un second pour Sansus, tandis que les Irlandaises réussissaient à sauver l'honneur grâce à leur centre Eve Higgins.