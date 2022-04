Allemagne: Le Bayern gagne à Fribourg et met la pression sur Dortmund

Le Bayern s'est imposé 4-1 samedi à Fribourg et a mis la pression sur son dauphin Dortmund, provisoirement repoussé à 9 points et contraint de l'emporter à domicile contre Leipzig (18h30) pour espérer rester à 6 longueurs après la 28e journée de Bundesliga.

Leon Goretzka (58e), Serge Gnabry (73e), Kingsley Coman (82e) et Marcel Sabitzer (90e+6) ont marqué pour le champion en titre. Nils Petersen avait égalisé à 1-1 pour Fribourg à la 63e minute.

A six journées de la fin du championnat, le Bayern mène avec 66 points, Dortmund compte 57 points avant son match, et le troisième Leverkusen a renforcé sa position avec 51 pts, en l'emportant 2-1 à domicile contre le Hertha Berlin.

Le score flatteur du Bayern ne reflète pas vraiment les difficultés que le "Rekordmeister" a rencontrées pour faire céder Fribourg et sa défense robuste, la deuxième meilleure du championnat avant cette rencontre.

Il a fallu quasiment une heure aux Bavarois pour arriver à débloquer le compteur, sur un coup de pied arrêté: coup franc de Joshua Kimmich et reprise victorieuse de Leon Goretzka. Le duo international vedette, qui n'avait plus joué ensemble depuis novembre (Covid de Kimmich, blessure de Goretzka) a fêté ses retrouvailles de la plus belle des manières.

Jusque là, avec sa défense 100% française, composée de gauche à droite de Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou et Benjamin Pavard, le Bayern avait contrôlé le match mais manqué de tranchant et du coup de rein nécessaire à l'approche du but pour mettre la défense hors de position.

- Rarissime incident -

L'euphorie des Munichois, dont l'ouverture du score était largement méritée, n'a pourtant pas duré. Quelques secondes après une série de changements des deux coaches, Nils Petersen a égalisé pour Fribourg... 17 secondes exactement après son entrée en jeu (1-1, 63e).

Mais le joker a répondu au joker. A la 73e minute, 33 secondes cette fois après son entrée en jeu, Serge Gnabry a redonné l'avantage aux Bavarois, servi par un bon centre de Lucas Hernandez (2-1).

Fribourg, cinquième et toujours en course pour une place en Ligue des champions, n'a rien lâché, et Manuel Neuer a dû sauver le Bayern à la 81e minute, à la suite d'une faute de relance de Kimmich.

Dans la continuité de l'action, Coman a enfin mis son équipe hors de danger, d'un superbe tir très sec de l'extérieur de la surface, placé entre le gardien et le poteau (3-1, 82e).

Dans le temps additionnel, Marcel Sabitzer a marqué en contre le quatrième but (4-1, 90e+6).

Le match a été interrompu plusieurs minutes vers la 85e par un incident rarissime, lorsque l'arbitre s'est rendu compte que le Bayern avait 12 joueurs sur la pelouse depuis environ 20 secondes.

Les experts interrogés par le diffuseur Sky après le match se demandaient si cette erreur pourraient avoir des conséquences sur le résultat, l'avis général étant que les autorités disciplinaires devraient au minimum se saisir de cette violation du règlement.