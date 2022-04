L1: Rennes assure le nul à Nice et consolide sa place sur le podium

Nice et Rennes ne se sont pas départagés (1-1) samedi en fin d'après-midi à l'Allianz Riviera lors de la 30e journée de L1, et ce match nul fait plus l'affaire des Bretons que des Azuréens dans la course à la Ligue des champions.

La meilleure attaque du championnat de France structurée par l'entraîneur Bruno Genesio et la meilleure défense de L1, construite par le niçois Christophe Galtier repartent ainsi dos à dos.

Au terme d'un duel au sommet de bonne tenue, sans être d'un très haut niveau, où les Rennais ont montré une plus grande maîtrise collective, et où les Niçois ont fait preuve de solidarité, les Bretons (53 points, +35), qui engrangent un point précieux, sont assurés de conserver leur place sur le podium au terme de cette journée (2e avant le match de Marseille dimanche 15h), et laissent leur concurrent niçois deux points derrière à la quatrième place.

Nice qui se déplace le week-end prochain à Lens, reste pour sa part, à portée de son poursuivant, Strasbourg, qui reçoit Lens dimanche (13h).

Même si Christophe Galtier a aligné pour la première fois de la saison son quatuor offensif Gouiri-Dolberg-Delort-Kluivert, les Aiglons ont plus souvent frappé au but que leur adversaires par l'intermédiaire d'Amine Gouiri puis Andy Delort (4e) et de Youcef Atal (20e)

Le +Gym+ a pourtant été dominé par les Rennais en première période qui à la pause, comptait deux fois plus de possession (65%), et deux fois plus de passes (330 à 170) que Nice, et une nette domination territoriale.

Les coéquipiers de Hamari Traoré ont été solides, parfois même, dangereux sans pour autant être efficaces au contact d'une défense adverse haut-de-gamme. A l'image de la frappe de Flavien Tait, déviée en corner par Dante (24e), ou encore de la parade de Walter Benitez devant le Croate Lovro Majer, signalé hors-jeu (35e), puis du magnifique tacle défensif de Jean-Clair Todibo devant Martin Terrier (35e).

Ce geste de l'ex-Barcelonais après son geste a symbolisé toute la détermination des Aiglons à garder leur cage inviolée.

- Rennes finit mieux -

Avec un tel état d'esprit, Nice pouvait voir venir. Et espérer des temps meilleurs. Ils sont arrivés après la pause.

Il avait fallu attendre plus d'une demi-heure en première mi-temps pour voir le +Gym+ cadrer une frappe (Dolberg, 32e). Il en a suffi quatre en deuxième mi-temps pour que Khephren Thuram oblige le jeune gardien turc, Dogan Alemdar, 19 ans, à détourner sa tête en corner (49e).

Nice a commencé à dominer, à mettre la pression. Rennes a défendu et contré. Les deux formations se sont rendues coup pour coup jusqu'au but niçois.

D'abord, Gaëtan Laborde a profité d'une relance contrée d'Atal et vu sa tentative toucher le poteau droit de Benitez (52e). Après une bonne réplique de Gouiri (59e), Delort a ouverte la marque (1-0, 67e). L'avant-centre algérien a profité d'une belle montée puis d'un sublime centre de l'extérieur de son compatriote Atal pour placer une tête gagnante.

Nice s'est alors mis à reculer, Rennes, à pousser à nouveau. A la suite d'un enchaînement de coups de pied arrêtés, l'arrière-garde azuréenne a craqué. Le coup-franc de Benjamin Bourigeaud a trouvé la tête victorieuse de Terrier, plus solide que Dante dans le duel (1-1, 78e).

Meilleurs dans le domaine physique, les Bretons ont poussé en fin de rencontre pour remporter le match. Atal, au pied de son poteau, a dégagé une reprise cadrée de Warmed Omari (86e). Et Benitez a sauvé les siens devant Terrier (88e).