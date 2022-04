WTA Miami - Iga Swiatek fête sa future accession au trône de N.1 mondiale par un sacre à Miami

(Belga) Iga Swiatek (WTA 2), future N.1 mondiale, a remporté le tournoi de tennis WTA 1.000 de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars en battant en finale Naomi Osaka (WTA 77) 6-4, 6-0, samedi, en Floride. La rencontre a duré 1 heure et 19 minutes.

Swiatek, 20 ans, s'offre ainsi un troisième tournoi de rang, après ses sacres à Doha et Indian Wells et aligne une 17e victoire consécutive. Elle porte son compteur à six titres WTA dans sa carrière. La Polonaise devient la quatrième joueuse de l'histoire à réaliser le 'Sunshine Double' Indian Wells-Miami, après Steffi Graff (1994 et 1996), Kim Clijsters (2005) et Victoria Azarenka (2016). Swiatek deviendra N.1 mondiale lundi, récupérant le trône laissé libre par Ashleigh Barty, qui a pris sa retraite sportive. Osaka, 24 ans, disputait sa première finale depuis sa victoire à l'Open d'Australie l'an passé. Son compteur reste bloqué à sept titres. Ce parcours en Floride marque un retour au premier plan pour la Japonaise après une année difficile. Les deux joueuses s'affrontaient pour la deuxième fois, après un duel à Toronto en 2019 remporté par Osaka.