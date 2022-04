Les Belges à l'étranger - Amadou Onana et Lille perdent des plumes contre Bordeaux

(Belga) Avec Amadou Onana toute la rencontre, Lille a été incapable de battre Bordeaux à domicile samedi soir. Les Dogues n'ont pu faire mieux que 0-0 lors de ce duel comptant pour la 30e journée de Ligue 1.

Au classement, les Lillois restent bloqués à la sixième place avec 47 unités et manquent l'occasion de se rapprocher du top 4. Aligné dans le milieu de terrain, Onana a enchaîné une troisième titularisation d'affilée en championnat. Face au dernier du championnat, les Dogues se sont retrouvés en supériorité numérique dès la première mi-temps à la suite de l'exclusion d'Enock Kwateng pour une deuxième carte jaune (35e). Malgré cet avantage sur le terrain, Onana et les siens n'ont jamais réussi à trouver l'ouverture et ont perdu deux points précieux. (Belga)