Les Belges à l'étranger - Manchester United et Leicester se neutralisent

(Belga) Manchester United et Leicester se sont quittés dos à dos sur le score de 1-1 samedi pour le compte de la 31e journée de Premier League. Les Mancuniens ont été menés au score avant de revenir peu après l'heure de jeu. Au classement, Cristiano Ronaldo et les siens font du surplace au sixième rang et comptabilisent 51 unités, à huit longueurs de la troisième place occupée par Chelsea. Leicester occupe la neuvième position avec 37 unités.

Timothy Castagne était aligné pour la deuxième fois d'affilée depuis son retour de blessure. Youri Tielemans était également présent dans le onze de base des Foxes. Ces derniers prenaient l'avantage dans cette rencontre grâce à Kelechi Iheanacho peu après l'heure de jeu (63e, 0-1). Les Mancuniens ne mettaient pas longtemps à réagir et rétablissaient l'égalité trois minutes plus tard par Fred (66e, 1-1). (Belga)