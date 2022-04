Top Division Women - Spirou Ladies Charleroi en playoffs lors de la dernière journée de la phase classique

(Belga) Spirou Ladies Charleroi s'est qualifié de justesse pour les playoffs du championnat de Belgique de basket féminin à l'issue de la dernière journée de la phase régulière samedi soir. Les Carolos se sont en effet imposées 51 à 59 à Pepinster pour terminer à la 8e place au détriment d'Athenas Lummen avec qui elles étaient en balance. Les Limbourgeoises ont été battues (45-88) de leur côté par Kangoeroes Malines.

Castors Braine a fini la phase régulière en tête avec une défaite au compteur (contre Namur il y a quinze jours) et jouera précisément contre Spirou Ladies Charleroi en quarts des finales des playoffs. Vainqueur de la Coupe de Belgique, Kangoeroes Malines (2e) sera opposé à Waregem (7e). Namur, 3e, sera opposé à Courtrai (6e) et Liège Panthers (4e) affrontera Phantoms Boom (5e). Lors de l'ultime journée, les Namuroises, championnes en titre, ont battu les Liégeoises (69-62) pour leur chiper in extremis la 3e place de la saison régulière samedi soir. Les playoffs sont prévus la semaine prochaine avec une première manche (chez le moins bien classé) mercredi, une deuxième manche vendredi et une belle éventuelle dimanche suivant un calendrier à confirmer par la fédération. Lummen, Laarne et Pepinster doivent en principe disputer les playdowns, si ceux-ci ont lieu. Pepinster a déjà décidé en effet de ne pas rester au sein de l'élite la saison prochaine assurant de facto le maintien des deux autres équipes. Deux montants, dont les Picardes de Brunehaut, sont pressentis pour rejoindre la division 1 la saison prochaine et recomposer une série à 12. (Belga)