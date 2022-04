BNXT League: Limburg United s'impose sans trembler à La Haye

(Belga) Limburg United s'est imposé sans problème samedi après-midi en déplacement à La Haye (69-93) pour le compte de la 5e journée en Elite Silver de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Les Limbourgeois ont rapidement pris les commandes du match (15-26) sous l'impulsion de Jarne Lesuisse (17 points, 5 rebonds et 5 passes). La Haye réagissait au deuxième acte (13-14) avant que les Belges ne repartent de plus belle au retour des vestiaires (41-61). Limburg United a ensuite géré les dix dernières minutes pour finalement s'imposer sans trembler 69-93. Le classement de l'Elite Silver est toujours dominé par le Spirou de Charleroi avec 22 points. Suivent Limburg United (22), Leeuwarden (22), Alost (21), Weert (18), Yoast United (17), Liège (17), le Brussels (17), Amsterdam (17), Den Helder (16) et La Haye (13). (Belga)