Le PSG prêt à entamer son virage: le club envisagerait de vendre Neymar

Le Paris Saint-Germain va-t-il finalement opter pour un nouveau virage ? Le club français, éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, va devoir prendre des décisions pour éviter que de telles déconvenues ne se multiplient dans les prochaines années. Alors que le club français s'apprête déjà à perdre Kylian Mbappé, malgré une dernière offre comprenant notamment le brassard de capitaine, une autre star pourrait quitter le navire.

Selon les informations de Téléfoot, le PSG aurait en tête l'idée de vendre Neymar. Celui qui est une sorte d'égérie du club serait très critiqué au sein du club et les supporters ne sont plus non plus en phase avec lui. La vente est donc envisagée, bien que le salaire continue à freiner les ardeurs des clubs potentiellement intéressés.