Près d'un demi milliard d'euros dans les caisses: le Barça officialise l'accord XXL avec Spotify

Le contrat de sponsoring entre le FC Barcelone et la plateforme d'écoute de musique en ligne Spotify, dévoilé le 15 mars par le club catalan, a été ratifié à la majorité absolue dimanche par les représentants des socios, les supporters-actionnaires de la formation blaugrana.

Pour ce premier scrutin en ligne de l'histoire du club catalan, 901 des 4.478 représentants des socios se sont connectés pour participer au vote. 625 ont approuvé l'accord avec Spotify, 49 ont voté contre, et 27 ont voté blanc. L'accord a donc été ratifié à la majorité absolue.



Aucun chiffre n'a été officiellement dévoilé, dans le respect de la clause de confidentialité pactée avec le géant suédois de streaming audio, mais selon la presse catalane, le montant total de l'accord s'élève à 435 M d'EUR. En échange, Spotify pourra apposer son nom sur les maillots de match des équipes premières masculine et féminine jusqu'à 2026 (240 M d'EUR), celui des maillots d'entraînement jusqu'en 2025 (15 M d'EUR), au stade Camp Nou jusqu'en 2026 (20 M d'EUR), et dispose d'une option pour les huit prochaines saisons (2026-2034) pour 160 M d'EUR.



"C'est l'un des meilleurs contrats de l'histoire du Barça", a affirmé le président Joan Laporta lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue dimanche. L'entreprise suédoise pourra aussi bénéficier d'autres avantages selon la presse catalane, comme la création d'un tournoi estival à son nom, le sponsoring des maillots des jeunes, des places VIP pour les matches du Barça, et pourra apposer son nom dans la salle de presse, en zone mixte, sur les bancs et derrière les cages.



Le sponsor actuel de l'équipe première masculine, le géant japonais du e-commerce Rakuten, voit son contrat avec le club expirer le 30 juin, tout comme celui de l'équipe première féminine, la compagnie d'outils de bricolage Stanley. "L'un des engagements de Spotify est d'offrir prochainement sa plateforme en langue catalane. C'est une compagnie sensible aux valeurs et à la langue du Barça", a affirmé Laporta.



Juli Guiu, un autre dirigeant du club blaugrana, a également affirmé que le club est en discussions avec le géant suédois pour faire bénéficier aux socios et supporters du Barça des réductions sur l'abonnement payant à Spotify.