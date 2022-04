NBA - Miami s'impose à Chicago, Brooklyn battu à Atlanta malgré 55 points de Durant

(Belga) Miami s'est imposé 109-127 à Chicago samedi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA), confortant sa première place à l'Est et décrochant sa 50e victoire de la saison.

Après un coup de mou (quatre défaites de rang) la semaine passée, le Heat retrouve des couleurs, avec un troisième succès de rang et un collectif à nouveau solide, en témoignent les six joueurs qui ont marqué entre 13 et 22 points, avec Jimmy Butler en principal artificier (22 points). Miami (50 victoires, 28 défaites) reste en tête de la conférence, alors que Chicago, sixième (45 victoires, 33 défaites) et doit se méfier de Cleveland (43 victoires, 35 défaites) s'il veut éviter de passer par les play-in. Les Cavaliers se sont imposés 101-119 à New York. Brooklyn s'est incliné 122-115 à Atlanta malgré les 55 points de Kevin Durant. Trae Young (36 points, 10 passes) a puni les Nets. Les Hawks (41 victoires, 37 défaites) grimpent à la 8e place alors que les Nets (40 victoires, 38 défaites) reculent au 10e rang, synonyme de barrages compliqués à l'extérieur. Philadelphie a dominé Charlotte 144-114 grâce aux 29 points et 14 rebonds de Joel Embiid et occupe la quatrième position avec 47 victoires et 30 défaites. Charlotte (40 victoires, 38 défaites) est neuvième. A l'Ouest, une fin de match de feu a permis à Golden State de s'imposer 111-107 face à Utah. Les Warriors étaient menés de 16 points (87-103) à 7 minutes de la fin avant d'entamer une remontée spectaculaire, marquée par six paniers à trois points consécutifs et un 18-0 partiel. Klay Thompson a inscrit 36 points et Jordan Poole 31 pour Golden State, troisième avec 49 victoires et 29 défaites. Utah (46 victoires, 32 défaites) est cinquième. (Belga)