"Tu te chies dessus": José Mourinho règle ses comptes avec un journaliste en conférence de presse (vidéo)

José Mourinho continue d'être la superstar des conférences de presse. Le Portugais l'a encore démontré avant le match qui doit opposer la Sampdoria à son équipe de la Roma ce soir. Présent devant les journalistes comme le veut la tradition à la veille d'un match, le Special One a rapidement sorti les crocs lorsqu'un journaliste du journal Il Tempo, Alessandro Austini, l'a interrogé sur la tactique.

Le même journaliste s'était montré très critique envers Mourinho dans une radio italienne. Ce que n'a pas oublié le Portugais. "Après vous avoir entendu à la radio hier, je m’attendais à une question beaucoup plus agressive et violente. Je ne m'attendais pas à une question aussi facile. Ma conclusion c’est qu’à la radio tu es super agressif, super violent. Et puis quand tu viens ici, tu te chies dessus devant moi", a lâché le tacticien.

De quoi mettre une belle ambiance. ?